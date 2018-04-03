Жителя Прикамья обвиняют в убийстве супружеской пары из-за 200 рублей

12:36 | 5.04.2018

Закончено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Кунгурского района. Мужчину обвиняют в краже с незаконным проникновением в жилище, разбое, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и убийстве двух лиц, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Предварительное следствие установило, что в ноябре прошлого года мужчина, пользуясь отсутствием хозяина, незаконно проник в дом односельчанина и тайно похитил имущество стоимостью 694 рубля.



Спустя несколько дней мужчина незаконно проник в дом пожилых супругов, чтобы украсть деньги и купить спиртное. Когда его обнаружила 80-летняя женщина, мужчина напал на нее и нанес множественные удары ножом, от которых женщина скончалась. Нападавший взял из найденного кошелька 200 рублей, убил 77-летнего хозяина дома и скрылся.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд.