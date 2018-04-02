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Пермь: новости дня


19:57 | 4.04.2018

В Пермском крае пройдет около 100 мероприятий, посвященных Дню Победы

Сегодня, 4 апреля, состоялось заседание пермского краевого организационного комитета «Победа» под председательством губернатора Пермского края Максима Решетникова. Собравшиеся обсудили подготовку к праздничным мероприятиям, посвященным 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, а также подняли вопросы социальной поддержки и проведения диспансеризации ветеранов.

Глава Прикамья Максим Решетников напомнил, что мероприятия по празднованию Дня Победы начинаются задолго до праздника. «В эти дни у нас пройдут и памятные церемонии, и тематические концерты, выставки, спектакли, спортивные мероприятия. В этом году у нас планируется более 90 мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных районах, — отметил губернатор. — Особое внимание главам муниципалитетов нужно уделить на приведение в порядок всех памятных мест. Для краевой столицы главными событиями станут Парад победы на Октябрьской площади и традиционное прохождение Бессмертного полка».

По словам координатора Всероссийской гражданской инициативы «Бессмертный полк» в Пермском крае Анны Отмаховой, в этом году Бессмертный полк в Перми пройдет в шестой раз. «Хочу напомнить, что полк — это история личная и семейная, именно это главное. Поэтому у нас запрещена символика любых партий, растяжки предприятий и организаций, — добавила Анна Отмахова. — В связи с этим предлагаю подписать соглашения со всеми политическими партиями, политическими силами о соблюдении Устава полка».

Председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко предложила организовать встречу поколений, на которой участники боевых действий ВОВ могли бы рассказать свои истории студентам, ребятам из стройотрядов. Эту идею поддержал губернатор.

Глава Прикамья также отметил, что всего на территории региона проживает более 41 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Ежегодно на дополнительную их поддержку из федерального и краевого бюджетов направляется более 300 млн рублей. «В целом систему поддержки ветеранов на уровне края мы стараемся постоянно совершенствовать. Основной наш принцип в этом – адресность, — пояснил губернатор. — Особое внимание уделяется здоровью ветеранов. Надо сказать, что остаются определенные «больные» темы, которые мы должны держать на особом контроле. В первую очередь, это решение жилищных вопросов ветеранов».

Министр социального развития Пермского края Павел Фокин отметил, что к решению вопросов ветеранов нужно подходить в индивидуальном порядке: «В регионе реализуется несколько проектов, в частности, совместно с министерством здравоохранения – «Территория заботы», в рамках которого мы обходим всех ветеранов, изучаем их положение и потребности в поддержке. Важно, что это не разовые мероприятия, а системная работа». Министр отметил, что большая работа проведена по решению жилищного вопроса у ветеранов и тружеников тыла. В прошлом году на решение этой задачи было направлено 89 млн рублей из федерального бюджета.

Министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев пояснил, что в крае традиционно проводится диспансеризация ветеранов: «За 2017 г. прошли диспансеризацию более 6000 ветеранов, из них каждый 10-й — на дому. Наша основная задача — осмотреть ветерана, провести коррекцию лечения, дать соответствующие рекомендации», — говорит министр. Напомним, в этом году бюджетом предусмотрено более 880 миллионов рублей на укрепление материально-технической базы системы здравоохранения региона.

© «Вечерние Ведомости»

 


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