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Пермь: новости дня


19:46 | 4.04.2018

В Прикамье более 60 млрд рублей направят на социальную поддержку граждан

Сегодня, 4 апреля, на заседании правительства Пермского края подведены итоги оказанных в 2017 году мер социальной поддержки населения и озвучены планы по соцподдержке на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что социальная поддержка в крае основывается на принципах адресности и нуждаемости: «Принципиально важный критерий, который мы стали использовать при оказании поддержки, — это адресный подход. Наша задача не раздать всем денег по чуть-чуть, а направлять средства действительно тем, кто нуждается в этой помощи, и эту помощь оказывать своевременно и эффективно, — подчеркивает глава Прикамья. — Для этого мы оказываем как системные, так и локальные меры поддержки». В качестве примера глава региона привел введение компенсации расходов за подключение домов к газу.

В своем докладе министр социального развития Пермского края Павел Фокин озвучил итоги оказания в регионе мер социальной поддержки и планы на 2018 год. Министр обозначил три основных категории граждан, нуждающихся в социальной поддержке: семьи с детьми, люди пожилого возраста и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Среди достижений 2017 года Павел Фокин обозначил ликвидацию очередности среди пожилых людей на помещение в стационарные учреждения – Пермский край стал одним из немногих регионов, где удалось добиться такого результата. «Еще одно важное событие для социальной инфраструктуры, которое произошло в прошлом году, – принято решение по строительству важных социальных объектов: геронтологического центра и современного детского реабилитационного центра», — отметил министр. При этом начало строительства детского реабилитационного центра является одной из наших основных задач в этом году.

В своем выступлении председатель Всероссийского общества инвалидов Надежда Романова отметила, что важным вопросом в регионе остается безбарьерная среда для маломобильных групп граждан, в том числе в транспортной системе.

Председатель Региональной общественной организации «Многодетные Пермского края» Ирина Ермакова подчеркнула, что для поддержки семей не нужно все сводить только к финансовой поддержке. По словам общественницы, хороший результат по оказанию помощи семьям Прикамья в достижении самодостаточности показывает такой инструмент, как социальный контракт. Он подразумевает оказание семьям помощи в создании собственного бизнеса.

О пользе социальных контрактов для повышения качества жизни в регионе говорил и Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков: «В регионе более 800 тысяч человек получают социальную поддержку. Но можем ли мы дальше развивать это направление, увеличивать социальные трансферты? Может быть, стоит большее внимание уделять развитию программ господдержки по самостоятельному выходу семей из трудной жизненной ситуации. Эффективность социальных контрактов показывает, что семьи выходят из трудной жизненной ситуации. Поэтому я считаю, что нужно стимулировать жителей проявлять гражданскую активность».

Отметим, в 2017 году в бюджете края было предусмотрено 19,5 миллиарда рублей на оказание мер социальной поддержки населению. С учетом индексации всех социальных пособий трехлетний бюджет предусматривает более 60 миллиардов рублей на социальную поддержку жителей Пермского края. Из них 32,5 миллиарда рублей – на поддержку старшего поколения, 27,6 млрд рублей — на поддержку семьи и детства и около миллиарда на формирование доступной среды и реабилитацию инвалидов.

© «Вечерние Ведомости»

 


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