Фильмы, в которых снимались пермские дети, покажут в Каннах и Лос-Анджелесе

18:35 | 4.04.2018

Исторический фильм «Легенды о пиратах» с участием пермских детей будет показан на фестивале кино в Каннах в сентябре этого года. У пермяков есть возможность первыми увидеть ленту. 6 апреля в краевом центре состоится ее премьерный показ.



В рамках показа также организуется презентация музыкальной комедии YoungMusicStars, в которой тоже снимутся ребята из Перми. На престижных фестивалях фильмы представят компании Intersphera (Россия) и Partenаireplus (Франция).



Показ организован в конференц-зале «Аптекарский двор» по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 30а, 2-й этаж. Начало мероприятия 6 апреля в 19:30.