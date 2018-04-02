Пермские УК штрафуют за несвоевременную уборку крыш

18:32 | 4.04.2018

В Перми идут рейды — специалисты департамента ЖКХ и администраций районов проверяют качество работы управляющих организаций по уборке дворов. Состоянию крыш уделяется особое внимание.



Сейчас районным администрациям поручено максимально ужесточить контроль за состоянием крыш и козырьков балконов верхних этажей, необходимо обойти каждый дом.



Рейды проходят ежедневно. Например, вчера, 3 апреля, специалисты департамента ЖКХ городской администрации отправились на проверку в Мотовилиху. Во дворах домов по ул. Тургенева, 27 (УК «Мастер Комфорта»), и ул. Лебедева, 46 (УК «Техкомфорт»), обнаружены сосульки и снег на крышах. Все нарушения были зафиксированы и направлены в районную администрацию для составления административных протоколов. УК должны устранить нарушения сегодня до конца дня, иначе будут привлечены к административной ответственности.



Как напомнил заместитель начальника департамента ЖКХ администрации Перми Евгений Ведерников, в первую очередь за свой дом ответственны сами жители. Увидев, что с крыши свисают сосульки или на тротуаре не убран снег, не нужно молчать — обратитесь сначала в свою управляющую организацию. «Если она продолжает бездействовать, то собственники должны обратиться в отделы благоустройства или ЖКХ районной администрации, — разъясняет Евгений Ведерников. — После того, как информация поступает к нам, мы в рамках муниципального жилищного контроля проводим проверки и выдаем предписания, материалы направляем в Инспекцию государственного жилищного надзора для вынесения штрафов».