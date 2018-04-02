Пермяки смогут написать «Тотальный диктант» среди котов и цветов

16:59 | 4.04.2018

Сегодня, 4 апреля, открылась регистрация на площадки проведения «Тотального диктанта».



В субботу, 14 апреля, в 13.00 все желающие смогут написать диктант и проверить уровень своей грамотности. Текст для диктанта в этом году написала российская писательница Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза».



Площадками акции традиционно становятся вузы и библиотеки, но «Тотальный диктант» каждый год удивляет. В этом году пермяки могут написать диктант среди котов и цветов: площадками стали приют для кошек «Матроскин» и Ботанический сад ПГНИУ. Еще одна неожиданная площадка – штаб фонда «Дедморозим», который недавно переехал на ул. Горького, 60. Также впервые к диктанту присоединились исторический парк «Россия – моя история» и «Почта России».



В этом году акция по проверке грамотности в столице Прикамья станет действительно тотальной: диктант придет и к тем, у кого есть желание проверить себя, но нет возможности попасть на площадку. Диктант напишут в геронтологическом центре, в онкоцентрах и в колонии для несовершеннолетних.



Зарегистрироваться можно на официальном сайте проекта totaldict.ru.