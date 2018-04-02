В Перми уничтожили почти тонну груш

16:45 | 4.04.2018

30 марта должностные лица Пермской таможни, Пермской транспортной прокуратуры и теруправления Россельхознадзора по Пермскому краю провели таможенный осмотр помещений и территорий в торговых точках Перми.



В результате проверок обнаружены груши, страной происхождения которых является Польша. Общий вес запрещенных к ввозу в РФ польских фруктов составил 960 кг — 80 ящиков по 12 кг. Груши изъяты из торгового оборота и уничтожены на полигоне ТБО «Софроны».



Пермская таможня напоминает: жители Прикамья могут сообщить об известных им фактах реализации санкционных товаров, обратившись на круглосуточную горячую линию: 8 (342) 238-72-27.