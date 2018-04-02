В Прикамье стартует масштабная кампания по проверке газифицированных жилых домов

15:28 | 4.04.2018

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края приступает к проверке внутридомового газового оборудования газифицированных жилых домов Прикамья. Напомним, такое поручение ИГЖН совместно с главами районов и представителями ООО «Газпром газораспределение Пермь» дал на прошлой неделе губернатор Пермского края Максим Решетников. В составе комиссии, которая обследует квартиры, — сотрудники органов местного самоуправления, ИГЖН и техники специализированных организаций, в том числе ООО «Регионгазсервис» (по одному сотруднику от организации). Сейчас идет процесс формирования графиков проведения проверок.



Основная задача — минимизировать неудобство жителей. Управляющие компании (до них графики доведут муниципальные власти) заблаговременно предупредят собственников о том, в какой день и в какое время в их доме будет проведена проверка. Сразу предупредим, что они будут проходить в рабочее время. Инспекция просит жителей с пониманием отнестись к этим мероприятиям и обеспечить проверяющим доступ в свои квартиры, поскольку речь идет о безопасности.



Ранее Инспекция провела проверку дома в Кизеле (ул. Пролетарская, д. 42), где от отравления угарным газом погибли пять человек. В ходе нее было обнаружено, что договор на обследование технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов управляющей организацией заключен с ООО «УралСтрой Гарант» (лицензия МЧС России по Пермскому краю от 29.07.15 № 59-Б/00268). Последнее обследование было проведено в июле (акт от 25 июля 2017 г.). Согласно ему вентиляционные каналы в квартирах, где были обнаружены погибшие, исправны.



По закону управляющие организации обязаны проводить проверку состояния вентиляционных каналов, а также — при необходимости — их очистку и ремонт не реже трех раз в год: минимум за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через семь дней после окончания отопительного сезона. Проверка и очистка вентиляционных каналов проводится специализированной организацией.



В ходе проверки дома в Кизеле выяснилось, что в квартирах установлены водонагревательные газовые колонки, которыми жильцы пользовались при неисправной вентиляции. Дымоходы были забиты кирпичной крошкой. Сотрудники управляющей компании проверяли вентиляцию формально и мер для устранения неисправностей не принимали.



Отметим, газифицированных МКД по Пермскому краю — 12 297, из них в Перми — 4850 домов.