В Перми проводится комплексная весенняя уборка

15:08 | 4.04.2018

С наступлением теплой погоды в столице Прикамья стартовали работы по приведению улиц в порядок. Подрядчики начали помывку дорожных ограждений, остановочных павильонов и урн после зимы.



С установлением сухой и солнечной погоды подрядные организации начали наводить порядок на улицах Перми. Перед дорожными службами поставлена задача максимально зачистить борт на проезжей части дорог, отвести талые воды, помыть дорожные ограждения. Подрядчики уже переоборудовали часть поливомоечных машин на летний вариант и вывели их на улицы города.



Общегородской субботник, в котором традиционно принимают участие общественные организации, предприятия, ТОСы, социальные учреждения, в этом году намечен на 21 апреля.