Проходит всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края»

13:11 | 4.04.2018

Конкурс проводит комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ совместно с Институтом российской истории РАН и Автономной некоммерческой организацией «Институт развития местных сообществ».



Конкурс направлен на выявление и поддержку талантливой молодежи, активно участвующей в изучении и бережном сохранении истории создания и развития местного самоуправления своей малой родины.



«Конкурс приурочен ко Дню местного самоуправления в Российской Федерации, который мы будем отмечать 21 апреля. Это логическое продолжение проекта «С Думой о детях», который мы уже больше года реализуем в Перми совместно с департаментом образования города», – отметил первый заместитель председателя комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Государственной Думы РФ Игорь Сапко.



К участию в конкурсе приглашены учащиеся 5-11 классов и педагогические работники государственных, муниципальных и негосударственных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования Российской Федерации.



Победители конкурса будут награждены путевками в международный детский центр «Артек», Республика Крым. Педагогические работники общеобразовательных организаций и научные руководители получат дипломы организаторов. Материалы лучших работ будут опубликованы в журналах «Местное право» и «Преподавание истории и обществознания в школе». Работы принимаются до 15 мая.



Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте Института развития местных сообществ www.irazvi.ru и по телефонам: (495) 606-85-31; (495) 606-86-40. Электронная почта: irms.info@yandex.ru.