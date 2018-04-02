Пермь: новости дня
11:16 | 4.04.2018
После возведения зданий пермского зоопарка начнется его оформление и оснащение оборудованием
На начало апреля отставание от графика строительства первого этапа первой очереди зоопарка сократилось до 78 дней. Для сокращения сроков строительства было увеличено количество строителей и техники на объекте. В настоящий момент на площадке трудятся более 350 человек и порядка 50 единиц техники. Полностью завершить первую очередь работ планируется до конца лета.
Глава Прикамья Максим Решетников подчеркнул, что после того, как здания зоопарка будут возведены, предстоит провести большой объем дополнительных работ до момента его открытия для посетителей: «В свое время единый проект был разделен на части, сейчас мы строим только первую очередь. В ближайшее время, до конца апреля, мы должны объявить конкурс на тематизацию. Предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием».
Будет создаваться естественный ландшафт, типичный для среды обитания разных животных. Декоративное оформление позволит уйти от концепции содержания животных в клетках, они будут находиться в среде, максимально приближенной к естественной.
Работы по тематизации первой очереди планируется завершить в начале второго квартала 2019 года. После этого потребуется получить одобрение Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов как на содержание животных во вновь построенном зоопарке, так и на приобретение новых животных.
Далее предстоит перевезти животных из действующего зоопарка, приобрести новых. Животным понадобится до трех месяцев, чтобы адаптироваться на новом месте, пройти карантин, после чего новый зоопарк откроет свои двери для первых гостей.
По словам заместителя генерального директора ОАО «РЖД» по строительному комплексу Олега Тони, пермский зоопарк — уникальный проект. «Ничего подобного по объему, по количеству тематических зон я нигде не видел, нигде не строится. Проект грандиозный по своим масштабам. Надеюсь, что, когда мы все сделаем и двери биопарка распахнутся, мы увидим, что он будет востребован не только детьми, но и взрослыми», — заявил Олег Тони.
Представители краевых властей и ОАО «РЖД» также обсудили на совещании варианты строительства Северного железнодорожного обхода города Перми.
Эксперты предложили три варианта прохождения новой железной дороги и определили, что наиболее оптимальные — два из них. Выбор в пользу одного из обсуждаемых проектов будет сделан в течение месяца с учетом всех экономических составляющих.
«Экономика в данном случае — это не только стоимость самого строительства, но и эксплуатационные затраты. Мы должны производить расчеты на 50 лет вперед. Это крайне важно, так как деньги на эксплуатацию мы тратим каждый день, эти затраты закладываются при формировании тарифа, который платят и компании Пермского края в том числе», — отметил Олег Тони.
Напомним, один из предлагаемых к реализации проектов Северного обхода предполагает строительство с примыканием по станции Пальники (общая протяженность — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки. Он предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяженности обхода (49,3 км).
Во время обсуждения было отмечено, что строительство железнодорожной линии в обход станции Левшино и дамбы КамГЭС позволит обеспечить пропуск повышенного вагонопотока с севера Пермского края в настоящее время и на перспективу.
Впервые о масштабных проектах реорганизации железнодорожного движения в краевой столице было заявлено во время приезда в Пермь президента России Владимира Путина. В сентябре 2017 года губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал президенту проект преобразований. Глава государства поддержал идею и в дальнейшем способствовал встрече губернатора с главой ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым.
© «Вечерние Ведомости»
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