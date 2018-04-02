«Уралкалий» подвел финансовые итоги прошедшего года

09:17 | 4.04.2018

ПАО «Уралкалий», один из крупнейших мировых производителей калия, опубликовал финансовую отчетность за 2017 год, подготовленную в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).



Согласно ключевым финансовым показателям 2017 года, выручка компании увеличилась на 21% по сравнению с 2016 годом и составила 2 761 млн долларов, чистая выручка выросла на 18% - до 2 183 млн долларов. Объем экспорта увеличился на 16% и составил 10,9 млн тонн продукции.



Генеральный директор ПАО «Уралкалий» Дмитрий Осипов отмечает:

- Восстановление мирового калийного рынка в 2017 году позволило «Уралкалию» увеличить объемы производства и продаж, что, в свою очередь, позитивно отразилось на объемах выручки компании. Фундаментальные характеристики отрасли по-прежнему устойчивы, по нашему мнению, позитивный тренд в отрасли сохранится и в 2018 году.



Ожидается, что в 2018 году мировой спрос на калийные удобрения сохранится на высоком уровне и может составить 67-68 млн тонн. Основными факторами высокого спроса будут благоприятная экономика импортеров, а также приемлемая рентабельность и растущие потребности сельского хозяйства.



- Позитивный тренд, наметившийся в последнее время на мировом калийном рынке, продолжает свое восхождение, - считает генеральный директор «Уралкалий Трейдинг» Александр Терлецкий. - Цены на калийные удобрения демонстрируют рост почти на всех ключевых рынках потребления. Так, стоимость тонны гранулированного хлористого калия на условиях CFR в Бразилии - одном из крупнейших спотовых рынков - в марте 2018 года превысила 300 долларов США. С учетом этого фактора мы прогнозируем, что цена будущего долгосрочного контракта с китайским переговорным консорциумом может показать двузначный рост в процентном выражении по отношению к цене прошлого года.



Как следствие, китайский контракт может стать дополнительным драйвером роста мирового спроса, который в 2018 году может достичь 68 млн тонн.