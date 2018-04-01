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20:00 | 3.04.2018
Депутаты обсудили проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018–2022 годы
Проект представила заместитель главы администрации города Перми Людмила Гаджиева. Она рассказала, что цель программы — это достижение расчетного уровня обеспеченности населения города Перми услугами в областях образования, физической культуры и массового спорта, культуры путем строительства, приобретения в муниципальную собственность, реконструкции объектов социальной инфраструктуры.
Среди задач, в частности, были выделены анализ существующей сети объектов, установление расчетного уровня обеспеченности, определение приоритетов развития социальной инфраструктуры города Перми, а также механизмов их достижения, мониторинг реализации перечня программных мероприятий и оценка их эффективности.
Ожидаемые результаты реализации программы: охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 8 лет — 100 %; доля учащихся, занимающихся в первую смену, от общей численности учащихся муниципальных образовательных организаций — 69 %; доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста — 75 %. Уровень обеспеченности спортивными сооружениями на территории города Перми, исходя из единовременной пропускной способности, ожидается в районе 48 %, объектами культурного назначения на уровне нормативов, объектами библиотечного обслуживания — 72,9 %.
Срок реализации программы — 2018–2022 годы. Финансирование предусмотрено за счет средств бюджета города Перми, бюджета Пермского края. Объемы финансирования подлежат уточнению после принятия бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.
Депутаты задали вопросы, которые касались целевых показателей, обратили внимание на необходимость поиска земельных участков для строительства социальной инфраструктуры, выявления потребности отдаленных районов в культурно-досуговых учреждениях. Обсуждались перспективы строительства бассейнов, школ и детских садов, спортивных площадок.
«Мы вплотную, хотя и с опозданием, подошли к принятию программы комплексного развития социальной инфраструктуры. Конечно, проект не идеален с точки зрения цифр, ряд идей и позиций нуждаются в корректировке. Но тот факт, что мы сегодня эту программу обсуждаем и выносим на пленарное заседание, — это уже, безусловно, плюс. При этом наряду с муниципальными бюджетными средствами нужно активнее привлекать средства из вышестоящих бюджетов, частные инвестиции на решение программных задач», — отметил Дмитрий Малютин. Он предложил по районам интенсивной жилой застройки сформировать земельные участки для понимания, как будут решаться вопросы дошкольного и школьного образования, а также учесть мнения экспертов Контрольно-счетной палаты и управления экспертизы и аналитики.
«Мы должны понимать, где и какие объекты социальной инфраструктуры будут строиться. В представленной программе акцент сделан на образование, на развитие школ и детских садов, спортивных сооружений. Считаю, культуру и здравоохранение нужно не оставлять на втором плане. Ряд объектов, которые на территории города строятся и в значительной мере затратные, выпали из программы, хотя они развивают город, повышают его имидж. Мы будем рассматривать проект решения, администрация по итогам круглого стола услышала замечания, постарается документ доработать. Если потребуется, будем вносить поправки, чтобы документ был действительно комплексным», — сказал Алексей Грибанов.
Проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры города Перми на 2018–2022 годы будет рассмотрен на ближайших заседаниях комитетов думы, а также на апрельском пленарном заседании Пермской городской Думы.
Отметим, что в краевой столице отдельное внимание уделяется деятельности, направленной на развитие социальной инфраструктуры города. С 2011 по 2017 год сданы в эксплуатацию: новое здание детского сада в Дзержинском районе, новый корпус гимназии № 11 им. С.П. Дягилева, семь спортивных залов и 19 спортивных площадок в общеобразовательных учреждениях, 35 спортивных площадок, ФОК «Победа». Кроме того, безвозмездно приняты в муниципальную собственность два здания для детских садов в Индустриальном и Свердловском районах, приобретены в муниципальную собственность восемь зданий детских садов в Свердловском, Индустриальном, Дзержинском, Орджоникидзевском и Мотовилихинском районах, одно здание школы в Дзержинском районе, спортивный комплекс «Прикамье».
© «Вечерние Ведомости»
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