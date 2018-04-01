Пермь: новости дня
18:15 | 3.04.2018
Ветераны Прикамья положительно оценили изменения в системе здравоохранения региона
Во вступительном слове глава региона рассказал о том, что уже сделано в системе здравоохранения, предварительных итогах внедрения проекта «Новая поликлиника». Значительно сократилось время ожидания приема: за счет оптимизации работы административного персонала записаться на прием к терапевту стало возможным в течение 1–3 дней с момента обращения. Также губернатор рассказал и о следующем этапе преобразований в системе здравоохранения — выстраивании эффективной работы в стационарах онко- и кардиосфер. Так, в частности, будет выстроена система по раннему выявлению онкологии. «Вместе с выстраиванием работы онкологов и участковых врачей важно укрепить материально-техническую базу, — подчеркнул глава Прикамья Максим Решетников. — В этом году бюджетом предусмотрены 550 миллионов рублей на капитальный и текущий ремонт медучреждений и покупку оборудования и транспорта. Кроме того, из резервного фонда Правительства России в Пермский край будет направлен 181 миллион рублей на оборудование детских поликлиник и детских поликлинических отделений, 85 миллионов — на возведение модульных ФАПов и 65 миллионов — на приобретение передвижных медицинских комплексов. Мы запланировали для себя большой объем работ, чтобы привести в порядок наши учреждения здравоохранения».
Как отметил в начале своего выступления министр здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев, у жителей края за последние годы накопилось много справедливых вопросов к здравоохранению: «Прежде всего, это вопросы по доступности и качеству медицинской помощи. Сегодня, подводя итоги работы отрасли в 2017 году, хотелось бы отметить, что удалось достичь позитивных изменений в демографических процессах. Это, прежде всего, снижение смертности».
По словам министра, по итогам прошлого года смертность снизилась на 4,3 %. При этом глава минздрава подчеркивает, что в этом направлении министерству важно продолжать свою работу. По данным ведомства, в Прикамье существенно сократилась смертность от болезней системы кровообращения (на 3,2 % по сравнению с 2016 годом) и новообразований (на 1,9 % по сравнению с 2016 годом).
Председатель Пермской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Надежда Максютенко привела данные социологического исследования, в котором приняли участие более 4,5 тысячи жителей Прикамья пожилого возраста.
Согласно исследованию, 53 % опрошенных удовлетворены качеством оказания медицинской помощи в их населенных пунктах. Для сравнения, в 2016 году (в опросе приняло участие 5,6 тысячи человек) этот показатель составлял 14 %. Положительную оценку жители дали и качеству медицинского обслуживания в краевых учреждениях. Доля населения, позитивно оценившего качество оказания услуг, — 66 %, в 2016 году положительную оценку давали чуть больше половины опрошенных.
Председатель Березниковского городского совета ветеранов Маргарита Русинова отметила, что изменения в системе приема пациентов очевидны. «Изменения не заметить невозможно: сократились очереди, выполнены ремонты, проведена маршрутизация общественного транспорта, но остаются вопросы по приему узкими специалистами», — говорит Маргарита Русинова. По ее словам, жители Березников ожидают изменений в приеме узкими специалистами после завершения объединения медучреждений.
Председатель Косинского районного совета ветеранов Нина Федосеева отметила, что очереди в учреждениях здравоохранения заметно сократились, кроме того, организованы регулярные выезды специалистов пермской поликлиники. «Это позволяет выявить заболевания, лечение назначить оперативно, а в случае необходимости направить пациентов на дополнительное обследование, — говорит Нина Федосеева. — Медицина становится более доступной, но важно, чтобы расширялась сеть фельдшерско-акушерских пунктов».
Напомним, в ближайшие два года (2018–2019 гг.) в Пермском крае появится еще 66 фельдшерско-акушерских пунктов. 47 из них появятся за счет реконструкции ветхих строений, 14 ФАПов и 2 отделения общей медицинской практики будут построены вновь.
До 2019 года в крае предполагается возвести 7 детских медучреждений. Пять новых детских поликлиник появится в Перми, по одной — в Соликамске и Кудымкаре. В частности, в этом году, помимо поликлиники в Соликамске, начато строительство еще 2 детских поликлиник в Кировском и Орджоникидзевском районах города Перми. Всего до 2023 года на территории Пермского края будет построено 10 поликлиник, 5 больниц, 4 врачебных амбулатории.
© «Вечерние Ведомости»
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