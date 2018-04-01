Романтическое знакомство в соцсети обернулось для пермячки утратой телефона

17:35 | 3.04.2018

В Перми по подозрению в совершении кражи задержан сотрудниками полиции неработающий 55-летний местный житель, рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю.



В отдел полиции Мотовилихинского района обратилась 25-летняя пермячка. Она сообщила, что у нее похищен сотовый телефон стоимостью 18 тысяч рублей. Выяснилось, что девушка у себя дома выпивала в компании мужчины, с которым познакомилась в социальной сети. Когда хозяйка отвлеклась, гость похитил сотовый телефон и скрылся.



Полицейские задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.



Полицейские напоминают: необходимо быть более бдительными при общении в социальных сетях. Некоторые злоумышленники специально подыскивают жертв в сети. Не приводите в дом малознакомых людей и не пейте с ними.