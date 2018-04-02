В Перми проверят каждый карниз жилого дома

16:52 | 3.04.2018

Перед администрациями районов поставлена задача совместно с управляющими компаниями обойти каждый дом, проверить содержание крыш и карнизов балконов верхних этажей. За некачественную уборку в адрес УК будут выписаны штрафы.



Районным администрациям в период резкого потепления поручено максимально усилить контроль состояния крыш и козырьков балконов верхних этажей. Специалисты отделов ЖКХ ежедневно осматривают дворовые территории. Например, в Мотовилихе по результатам рейдов в отношении управляющих компаний за плохую уборку наледи с крыш выписаны штрафы на сумму около 200 тысяч рублей. Сейчас количество проверяющих увеличено, чтобы без внимания не остался ни один двор.



Снег и лед должны быть убраны в кратчайшие сроки. Самим жильцам тоже рекомендуется проявлять активность: если жители заметили, что наледь на крыше до сих пор не убрана, необходимо обращаться в свою управляющую организацию, при ее бездействии – в администрацию района.



Администрации районов Перми должны жестче штрафовать УК за плохую уборку крыш, подчеркнул заместитель главы администрации города Сергей Романов. Важно также следить за состоянием балконов: «Их очистка – это ответственность собственников жилых помещений. Если жители сами не могут убрать снег и лед со своих балконов, то они должны сообщить об этом в свою управляющую организацию. Сосульки на балконах представляют не меньшую опасность, чем на крышах. Жители должны уделить этому максимальное внимание».



Если управляющая организация не реагирует, администрации районов применяют меры административного воздействия, а также передают информацию в прокуратуру и краевую Инспекцию государственного жилищного надзора.