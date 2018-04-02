В Перми предпринимателя будут судить по обвинению в работах, из-за которых при проведении фестиваля хоров пострадали семеро детей

15:49 | 3.04.2018

Закончено расследование уголовного дела по обвинению 30-летнего жителя Перми в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.



По версии следствия, 24 мая прошлого года на площади перед ДК им. Солдатова было запланировано проведение фестиваля хоров, посвященного празднованию Дня славянской письменности и культуры. Оформление сцены и техническое сопровождение мероприятия вел индивидуальный предприниматель. Он был обязан обеспечить безопасность при установке и эксплуатации конструкций. Тем не менее, являясь ответственным исполнителем работ по установке сценического оборудования, предприниматель дал подчиненным ему техникам по монтажу незаконное указание не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы. В результате днем 24 мая во время репетиций от сильного порыва ветра одна из двух звуковых башен упала на участников мероприятия. В результате семь несовершеннолетних детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести, в том числе был причинен тяжкий вред здоровью 14-летней девочки.



Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.