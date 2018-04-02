В Перми ведется профилактический ремонт дорог

15:01 | 3.04.2018

Как только позволили погодные условия, в краевой столице стартовал экспресс-ремонт образовавшихся за зиму дефектов дорожного полотна. Для профилактики используются литой асфальтобетон и другие материалы.



Весной профилактические работы ведутся при среднесуточной температуре воздуха не ниже -5 градусов. Работы идут каждый день почти во всех районах города. На сегодня уже отремонтировано более 800 кв. м дорожного полотна.



Так, ремонтная бригада подрядчика «ДСТ-Пермь» провела работы литым асфальтобетоном на ул. Советской Армии, Карпинского, 9 Мая, Шахтерской – всего около 80 кв. м. Такие экстренные меры позволят избежать дальнейшего разрушения асфальтового покрытия.



Экспресс-ремонт наиболее аварийных участков пермских дорог продолжается. В ближайшее время профилактика пройдет на ул. Сивкова, Качалова, Геологов, Свиязева, Танкистов, Снайперов. Перечень объектов составляется по результатам объезда территории специалистами и обращений горожан.