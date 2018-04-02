ИГЖН Прикамья проверит УК, обслуживающую дом по Маршала Рыбалко, 111, в Перми

13:55 | 3.04.2018

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края проведет выездную проверку ООО «УК «Гарант». Эта компания обслуживает дом по адресу: Маршала Рыбалко, 111, возле которого вчера, 2 апреля, на 9-месячного ребенка в коляске обрушилась снежная масса. Ребенок получил тяжелые травмы.



Сегодня инспектор ИГЖН выехал на место происшествия. Было установлено, что на крыше дома отсутствует наледь и снежный покров. Предположительно, снежная масса сорвалась с козырька одного из балконов на верхних этажах. Точная картина будет установлена после проверки управляющей компании.



Также Инспекция направила повторное письмо в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова, в котором еще раз просит муниципалитет в ближайшее время проверить качество уборки снега и льда с кровель жилых домов.



Напомним, в конце марта ИГЖН направляла подобные письма в органы МСУ Прикамья. Инспекция рекомендовала им в кратчайшие сроки обеспечить комплекс мер по очистке кровель от снега и снежных навесов. Помимо этого, по предложению ИГЖН эти требования нужно довести до руководителей управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН), а также проинформировать жителей о возможных сходах снежных лавин и падении сосулек.