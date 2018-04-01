Прикамские приставы взыскали крупную задолженность по налогам

12:01 | 3.04.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отделе судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам было возбуждено исполнительное производство о взыскании в пользу налоговой службы задолженности по налогам на сумму более 702 тысяч рублей с ООО «Искра».



Организация-должник занимается разведением крупного рогатого скота и производством сырого молока. Она не погасила долг в срок для добровольного погашения, и судебный пристав-исполнитель выехал по месту нахождения организации для проверки имущественного положения. Был составлен акт описи и ареста двух тракторов, стоимость которых, по предварительной оценке, составила 446 тысяч рублей.



Предприятие не торопилось погашать долг перед государством, несмотря на арест спецтехники. Тогда судебный пристав уведомил руководство организации, что в ближайшее время арестованные тракторы будут подвергнуты оценке специалиста и переданы на реализацию. Руководитель предприятия осознал, что может лишиться необходимого для работы оборудования, и выплатил всю сумму долга.