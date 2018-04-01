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Пермь: новости дня


18:17 | 2.04.2018

Пермь посетят японские инвесторы

Визит делегации бизнесменов из Страны восходящего солнца в столицу Прикамья ожидается на будущей неделе. Японцы намерены изучить строительные площадки Перми, а также рассмотреть возможность развития совместных девелоперских проектов с компаниями, работающими на пермском рынке.

По данным «Вечерних ведомостей», речь идет о представителях компании YUNIKA — известной с 1971 года в Японии девелоперской группы, развивающей свой бизнес преимущественно в сфере коммерческой недвижимости и торгово-развлекательных комплексов. В России компания работает с 2014 года, в ее портфеле крупные центры и объекты различного назначения на Дальнем Востоке, в Москве и Ижевске. Цель визита в Прикамье — поиск вариантов для выкупа земельных участков под строительство объектов различного назначения, а также управления и аренды.

Сообщается, что в Перми японцы проведут несколько дней. В программе визита встречи с представителями городской и краевой администрации, а также Пермской торгово-промышленной палаты. Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что японцы уже провели предварительные переговоры о возможной совместной реализации проектов в Пермском крае с некоторыми местными компаниями.

© «Вечерние Ведомости»

 


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