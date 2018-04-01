Пермь посетят японские инвесторы

18:17 | 2.04.2018

Визит делегации бизнесменов из Страны восходящего солнца в столицу Прикамья ожидается на будущей неделе. Японцы намерены изучить строительные площадки Перми, а также рассмотреть возможность развития совместных девелоперских проектов с компаниями, работающими на пермском рынке.



По данным «Вечерних ведомостей», речь идет о представителях компании YUNIKA — известной с 1971 года в Японии девелоперской группы, развивающей свой бизнес преимущественно в сфере коммерческой недвижимости и торгово-развлекательных комплексов. В России компания работает с 2014 года, в ее портфеле крупные центры и объекты различного назначения на Дальнем Востоке, в Москве и Ижевске. Цель визита в Прикамье — поиск вариантов для выкупа земельных участков под строительство объектов различного назначения, а также управления и аренды.



Сообщается, что в Перми японцы проведут несколько дней. В программе визита встречи с представителями городской и краевой администрации, а также Пермской торгово-промышленной палаты. Кроме того, источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что японцы уже провели предварительные переговоры о возможной совместной реализации проектов в Пермском крае с некоторыми местными компаниями.