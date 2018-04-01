Жителя Прикамья будут судить за уклонение от призыва

17:48 | 2.04.2018

Закончено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Кунгурского района, обвиняемого в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.



Предварительное следствие установило, что в 2016-2017 годах, избегая призыва на военную службу, молодой человек сменил место жительства, чтобы скрыться от сотрудников военкомата и полиции. Когда его разыскали, то, несмотря на неоднократное вручение повесток, он не явился в военкомат без уважительных причин, то есть уклонился от призыва на военную службу в отсутствие законных оснований для освобождения от нее.



Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело передано в суд.