В Перми демонтирован магазин «Хлебосольный»

17:13 | 2.04.2018

Специалисты администрации Кировского района краевой столицы регулярно объезжают территорию и отслеживают нарушения земельного законодательства. Например, на территории бывшего рынка «Закамский» незаконно работал магазин «Хлебосольный».



В сентябре прошлого года в связи с окончанием договора аренды на землю администрация Кировского района прекратила деятельность рынка «Закамский», находившегося вблизи торгового павильона по ул. Маршала Рыбалко, 88б, все некапитальные объекты при этом были демонтированы.



Обследуя территорию рынка, специалисты сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений районной администрации обнаружили капитальный объект, что подтвердилось строительно-техническим заключением. Владелец здания нарушил земельное законодательство – расположил часть объекта на муниципальном земельном участке без правоустанавливающих документов.



Администрация Кировского района приняла решение о сносе постройки. Собственнику магазина «Хлебосольный» направили распоряжение о сносе, установили срок исполнения.



- Узнав о возможных последствиях, владелец магазина не стал дожидаться принудительного сноса и своими силами убрал объект, - рассказал начальник сектора градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Кировского района Евгений Пономарев.