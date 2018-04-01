В Прикамье опечатали пилораму из-за работника

14:21 | 2.04.2018

В отделе судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам на исполнении находится производство об административном приостановлении деятельности цеха по переработке древесины, который принадлежит индивидуальному предпринимателю из п. Менделеево Карагайского района, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Владелец пилорамы часто нанимал на работу иностранцев, но раньше проблем с документами у работников не возникало. Однако в ходе недавней проверки инспектор миграционного пункта выявил административное правонарушение. Один из работников – житель Республики Узбекистан – прибыл в нашу страну работать по патенту «грузчик». Но инспектор застал его за распилом древесины – этот вид деятельности подпадает под патент «рамщик». Такой вид работы не был указан в патенте, и в отношении руководителя предприятия составлен административный протокол. Напомним, согласно №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» иностранный гражданин не вправе осуществлять на территории субъекта РФ трудовую деятельность по профессии, не указанной в патенте. Нарушение этого закона влечет за собой административную ответственность с наложением штрафа или приостановлением деятельности до трех месяцев.



На суде бизнесмен признал свое правонарушение, однако пояснил, что совершил его неумышленно: граждане РФ, занятые на распиловке, не вышли на работу, и предприниматель поставил на распиловку иностранных граждан, чтобы цех не простаивал. Тем не менее суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности цеха на 20 суток с момента фактического прекращения работы.



В течение этого срока судебный пристав-исполнитель будет проводить проверки на предмет незаконного возобновления деятельности пилорамы.