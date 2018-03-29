Энергетики Пермского филиала «Т Плюс» готовятся к весеннему половодью

12:42 | 2.04.2018

В Прикамье энергетики Группы «Т Плюс» реализуют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежной и бесперебойной работы производственных площадок во время весеннего половодья. Подготовке к периоду «большой воды» уделяется повышенное внимание, так как работа энергообъектов связана с водными ресурсами. Кроме того, в состав филиала входит гидроэлектростанция — Широковская ГЭС.



В соответствии с данными проведенной Гидрометцентром России снегомерной съемки, накопленные к началу марта запасы воды в снежном покрове в Волжско-Камском бассейне на 47 мм меньше, чем в 2017 году, и составили 81 % нормы. Вскрытие Камы и рек ее бассейна ото льда прогнозируется во второй декаде апреля.



В настоящее время в Пермском филиале «Т Плюс» сформирована противопаводковая комиссия, проведен анализ паводковых периодов предшествующих лет и разработаны мероприятия по подготовке зданий и сооружений, дорог и иных объектов к безопасному прохождению паводка. Проверяется состояние всех дренажных устройств и помещений, потенциально подверженных подтоплению паводковыми водами, состояние ливневой канализации. Под особым контролем находятся гидротехнические сооружения Широковской ГЭС, а также водозабор Чайковской ТЭЦ-18 и плотина Нижне-Зырянского водохранилища Березниковской ТЭЦ-10.



Высокое внимание энергетиков уделяется теплосетевой инфраструктуре: специалисты тепловых сетей филиала в ежедневном порядке будут проводить осмотры опорных конструкций трубопроводов, принимать меры по отводу талой воды от люков тепловых камер, при необходимости — осуществлять ее откачку из камер и насосных станций. Вся имеющаяся необходимая техника, а также передвижные насосы для откачки паводковых вод приводятся в состояние повышенной готовности.



По всем вопросам обеспечения безопасного состояния гидротехнических сооружений и оборудования устанавливается взаимодействие с органами исполнительной власти, территориальными противопаводковыми комиссиями, региональными управлениями МЧС. Подобная серьезная подготовительная работа к прохождению паводкового периода ведется на всех территориях присутствия Группы «Т Плюс».



По результатам прохождения периода «большой воды» запланировано проведение послепаводковых мероприятий, в том числе обследование гидротехнических сооружений, дорог, систем технического водоснабжения, прочих объектов и, при необходимости, выполнение ремонтных работ.