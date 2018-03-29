Неделя в Перми будет теплой

12:27 | 2.04.2018

Сейчас в столице Прикамья +2 градуса, переменная облачность. Сегодня, 2 апреля, днем в Перми ожидается до +3 °C, ночью — до -2 °C.



Завтра днем воздух прогреется до +6 °C, ночью будет -1 °C. В среду, 4 апреля, днем будет +6 °C, ночью -3 °C. В четверг днем столбик термометра также поднимется до +6 °C, ночью похолодает до -5 °C. В пятницу днем потеплеет до +7 °C, ночью ожидается около -2 °C. В выходные, по предварительным прогнозам, возможен снег.