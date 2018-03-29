Пермяки стали пятикратными чемпионами России в танцевальном спорте

15:23 | 1.04.2018

В Москве прошли чемпионаты и первенства России по танцевальному спорту.



В спортивной дисциплине секвей – европейская и латиноамериканская программы – призовые места заняли представители пермской спортивной школы олимпийского резерва «Киокушинкай».



Первое место в европейском секвее заняли мастера спорта международного класса Дмитрий Плешков и Анастасия Кульбеда, став пятикратными чемпионами России в этой дисциплине. В латиноамериканской программе бронзовыми призерами стали мастера спорта международного класса Владислав Артюшков и Софья Вершинина. Тренировали пары и готовили к выступлениям Светлана Кульбеда и Наталья Иванова.