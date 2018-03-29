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Пермь: новости дня


15:19 | 1.04.2018

В Прикамье директор риэлторского агентства приговорена к 20 годам за убийства

Суд вынес приговор 38-летнему директору риэлторского агентства. На основании вердикта присяжных заседателей женщина признана виновной в семи эпизодах мошенничества, совершенного организованной группой, связанного с лишением гражданина права на жилище, двух эпизодах организации умышленного уничтожения имущества и пяти эпизодах по ст. «убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление, совершенное общеопасным способом, организованной группой», сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие и суд установили, что организованная преступная группа в составе двух работников риэлторского агентства, действуя под руководством директора, на протяжении 2015-2016 годов совершала мошеннические действия с недвижимостью на территории Березников, Усолья и Усольского района. Соучастники, обманывая и злоупотребляя доверием, незаконно приобретали права собственности на жилые помещения и похищали деньги, вырученные от продажи недвижимости. После совершенных мошеннических действий пять потерпевших были убиты участниками организованной группы. Всего потерпевшими по делу признаны 10 человек.

Следствие установило причастность членов организованной преступной группы к семи эпизодам мошеннических действий, двум эпизодам умышленного уничтожения имущества потерпевших и убийствам пяти человек.

Суд приговорил обвиняемую к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей, а также последующему ограничению свободы на год. Приговор еще не вступил в законную силу. Ранее двое соучастников дамы были приговорены к 16 и 17 годам строгого режима.

© «Вечерние Ведомости»

 


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