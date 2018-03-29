Специалисты «Пермэнерго» выявили хищение электроэнергии в Кунгурском районе

18:06 | 31.03.2018

Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» пресекли крупное хищение электроэнергии в Кунгурском районе Пермского края.



В ходе плановой проверки одного из предприятий лесопереработки специалисты электросетевой компании выявили признаки неучтенного потребления электроэнергии – использование так называемого «заряженного» прибора учета.



Для подтверждения данного факта была организована дополнительная проверка. Прибыв на место, энергетики обнаружили замену счетчика. При этом и вновь установленный прибор не соответствовал требованиям действующего законодательства.



Представители «Пермэнерго» составили акт о безучетном потреблении электроэнергии. Согласно акту, объем похищенной электроэнергии составил более 877 тысяч киловатт-часов. Сумма ущерб, нанесенного энергетикам недобросовестным потребителем, превысила 4 миллиона 600 тысяч рублей. По данному факту направлено заявление в органы МВД.



Напомним, безучетное электропотребление и самовольное подключение к электрическим сетям влечет наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц – от 30 до 80 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет; на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. При крупных размерах хищения электроэнергии потребитель несет уголовную ответственность: штраф, исправительные работы или лишение свободы на срок до 3 лет.