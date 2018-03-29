Краевой конкурс профессионального самоопределения «Выбор» назвал победителей

11:05 | 31.03.2018

Цель конкурса – помочь учащимся в выявлении профессиональных интересов. и склонностей, а также построению ими идеального и адекватного образа профессии. В этом году он прошел уже в тринадцатый раз. Его учредителями стали министерство образования и науки Пермского края и Союз промышленников и предпринимателей Пермского края «Сотрудничество».

В финальном мероприятии конкурса принял участие председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин. Он отметил, что профориентация и подготовка грамотных специалистов – одна из ключевых задач для региональных и городских властей.

«Совместно с краевыми властями и объединением работодателей «Сотрудничество» развиваем эту площадку, создаем условия для того, чтобы учащаяся молодежь определялась с профессиональными интересами. В Перми действует связка «детсад - школа – вузы – предприятия», и городская Дума содействует укреплению этих контактов».