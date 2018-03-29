В Перми пройдёт второй этап краевого VIII Паралимпийского фестиваля – соревнования по плаванию

10:55 | 31.03.2018

В Перми прошло первое заседание обновлённого совета проекта «Единая страна – доступная среда» партии «Единая Россия». Его провел депутат Пермской городской Думы Сергей Захаров.



На заседании обсудили план работы на полугодие. В числе ближайших мероприятий - этап краевого VIII Паралимпийского фестиваля – соревнования по плаванию, которые состоятся 25 апреля. Его задача - привлечение людей с ограниченными возможностями здоровья к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В мае в пермских школах планируется провести «Уроки доброты».



Напомним, в конце 2017 года Региональный политсовет оптимизировал проектную деятельность. Координатором федерального проекта «Детский спорт» назначен депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов, председателем по проекту «Единая страна - доступная среда» - депутат Сергей Захаров, депутат Олег Шлыков возглавил проект «Историческая память».