Администрация Перми внесла в Думу отчет об исполнении бюджета города за 2017 год

18:05 | 30.03.2018

Отчет об исполнении бюджета Перми за 2017 год направлен 30 марта администрацией города в Пермскую городскую Думу для рассмотрения и утверждения.



«Сегодня в городскую Думу поступил отчет об исполнении бюджета города за 2017 год. После оценки документа экспертами и депутатами профильного комитета по бюджету и налогам будем входить в процесс его рассмотрения и утверждения. Сейчас важно понять, насколько успешно мы отработали в 2017 году, чтобы войти в следующий бюджетный период. Ключевой приоритет депутатского корпуса - преемственность бюджетной политики, бездефицитность, выполнение всех социальных обязательств перед жителями, а также эффективность развития городского хозяйства. Диалог, который сегодня выстроен между представительным и исполнительным органом, позволяет Перми энергично развиваться и становиться городом, привлекательным для жизни», - сказал председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.



«Исполнение бюджета Перми в 2017 году происходило в условиях преемственности курса бюджетной политики, направленной на обеспечение стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета города. При этом важной задачей всего финансового года являлось исполнение плана по доходам для финансового обеспечения предусмотренных в бюджете расходных обязательств. План 2017 года по доходам выполнен на 100,7%, в бюджет города поступили доходы в сумме 24,1 млрд рублей», - отметила Вера Титяпкина, заместитель главы администрации Перми.



На долю налоговых и неналоговых поступлений приходится 60%, что составляет 14,4 млрд рублей, и 40% (9,7 млрд рублей) – это безвозмездные перечисления из федерального и краевого бюджетов. Объем налоговых доходов по сравнению с 2016 годом увеличился на 3,3%.



Расходная часть городского бюджета исполнена на 24 млрд рублей, это 96,2% от утвержденных назначений. Традиционно расходы города сохранили свою социальную направленность: на социальную сферу пришлось 63% от общего объема расходов.



В 2017 году администрацией Перми реализовано 25 муниципальных программ по всем сферам деятельности. Доля программных расходов составила 90,1% в общем объеме расходов бюджета Перми.



Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета города за 2017 год пройдут в мае этого года.