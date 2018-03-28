В Прикамье судебные приставы помогли должнику возобновить встречи с сыном

17:23 | 30.03.2018

Работа с алиментщиками является социально значимым направлением деятельности ФССП, задача сотрудника – применить к должнику весь комплекс предусмотренных законом принудительных мер. В то же время участие, проявленное представителем исполнительной власти, часто способствует эффективному взысканию долгов. За каждым исполнительным производством стоит конкретный человек со своими проблемами, переживаниями и неудачами, и решающим становится поиск индивидуального подхода к неплательщику, подчеркивают в УФССП по Пермскому краю.



Даже если должник скрывается от приставов, анализ сложившейся ситуации может принести положительный результат. Алиментщик из Краснокамска избегал и необходимых выплат, и встреч с судебным приставом. Работая по исполнительному производству, сотрудник службы собрал о должнике информацию, из которой следовало, что мужчина находится в непростой жизненной ситуации. Он лишился постоянного места работы и имущества, после этого стал уклоняться от свиданий с сыном. Это обстоятельство позволило приставу предположить, что должник вовсе не относится к своему сыну безразлично. Заручившись поддержкой матери мальчика, судебный пристав побеседовал с ним, чтобы понять, как ребенок относится к встрече с отцом.



В назначенный день мама и сын пришли на прием к судебному приставу, мальчик созвонился с отцом и предложил встречу. На свидание с папой ребенок пришел вместе с судебным приставом, но присутствие неожиданного спутника не омрачило долгожданной встречи. Долгая пауза в общении отца и сына была наконец прервана. А пристав смог пообщаться с должником и рассказать ему о последствиях неисполнения решения суда.



Согласно закону в качестве наказания за уклонение от выплаты алиментов мужчине были назначены обязательные работы. Судебный пристав пояснил должнику, что эта мера не является самоцелью, и предложил способ дальнейшего урегулирования ситуации без применения малопривлекательных санкций.



После беседы мужчина добросовестно прибыл на обязательные работы. Сейчас он перестал скрываться от правосудия, устроился на работу, и алименты ежемесячно удерживаются из его зарплаты.