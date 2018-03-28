На территории крытого футбольного манежа «Пермь Великая» начались работы по устройству резервных пожарных емкостей

14:18 | 30.03.2018

Краевое Управление капитального строительства проводит дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта для проведения массовых мероприятий внутри помещения.



На территории крытого футбольного манежа начались работы по устройству двух резервных пожарных емкостей. В настоящий момент краевой УКС ведет на объекте земляные работы, после чего начнется устройство двух емкостей. Завершить работы планируется к 30 апреля.