Пространство, где пройдет пермский «Котофест», прошло все необходимые противопожарные проверки

14:07 | 30.03.2018

Организаторы «Котофеста» отменили всю развлекательную часть программы, но призывают пермяков прийти и поддержать бездомных животных.



Посетителей будут ждать котики приюта «Матроскин» и собаки из приюта «Доброе сердце». Все они прошли ветеринарное обследование, привиты, каждого можно забрать домой прямо с «Котофеста».



Опытный ветеринарный врач прочитает лекцию «Как сделать так, чтобы ваш котик никогда не болел» и ответит на вопросы по уходу за кошками. Начало лекции в 14.00, продолжительность 1 час. Дети смогут побывать на уроках «Школы доброты», где учат ответственному отношению к домашним любимцам. Будет работать пункт сбора помощи, куда можно принести корм, медикаменты и игрушки для животных.



Кроме того, вниманию гостей предложат большой выбор сувенирной продукции, средства от продажи которой пойдут на нужды приютских животных. На фудкорте будет вкусная еда и домашний чай.



Напомним, «Котофест» ждет пермяков завтра, 31 марта, с 12.00 до 19.00 в ТРК «Колизей Атриум» (ул. Ленина, 60, 3 этаж, арт-пространство Labaz).