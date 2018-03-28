Пермь: новости дня
12:41 | 30.03.2018
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин обсудил вопросы охраны окружающей среды с представителями природоохранных общественных организаций
Модератором встречи выступила председатель Пермского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Зоя Ильинская.
Обсуждалась реализация экологических мероприятий в Год волонтера, опыт и перспективы развития экологического волонтерства в городе Перми, вопросы раздельного сбора мусора, очистка малых рек.
Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин представил итоги Международного форума «Экология» и заседания Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология». Он рассказал о том, что в Москве 22–23 марта представители власти, бизнеса и общественности обсудили экологически устойчивое развитие России, снижение негативного воздействия промышленности на окружающую среду, создание эффективной системы обращения с отходами, экологию систем водоснабжения и водоотведения, охрану водных объектов, охрану и воспроизводство биоресурсов, внедрение экологичных технологий, альтернативную энергетику, использование «зеленых» инструментов, экологическое просвещение и экотуризм.
Особое место на форуме было уделено экологическому воспитанию и эковолонтерству. Юрий Уткин напомнил, что указом президента России 2018 год объявлен Годом волонтера, и представил участникам встречи свой доклад «Об опыте экологического волонтерства в городе Перми», который ранее был презентован на заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология».
По словам Юрия Уткина, результатом дискуссий на IX Международном форуме «Экология» стала итоговая резолюция по охране окружающей среды и экологическому развитию России. Документ содержит инициативы и предложения участников экологической деятельности по совершенствованию законодательства и государственной политики в сфере охраны окружающей среды. Он направлен в Государственную Думу РФ, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и другие органы государственной власти для совершенствования управления, регулирования и администрирования в сфере экологии.
«Сегодня получился полноценный диалог городских властей и представителей природоохранных общественных организаций, инициативной молодежи. Мы с коллегами сошлись во мнении о необходимости развития экологического волонтерства в городе. На первый план здесь выходит формирование экологической культуры пермяков с обязательным процессом вовлечения людей в созидательную работу, их прямое участие в волонтерстве. Сегодня успешные проекты инициированы общественными организациями в сфере экологического воспитания, просвещения и в целом в сфере экологии. Наша задача с коллегами по депутатскому корпусу, администрации города Перми — проанализировать лучший опыт и начать поддерживать данные инициативы. Надеюсь, диалог будет продолжен», — подчеркнул Юрий Уткин.
«В Перми готовность жителей работать на благо природы очень высока. Очень хорошо, что Пермская городская Дума откликнулась и предложила провести такую встречу, депутаты стремятся помочь нам. В целом нужно поднимать уровень самосознания людей, необходимо всем вместе, в том числе через СМИ, доводить до сведения людей, что этим нужно заниматься, чтобы сохранить нашу природу», — отметила Зоя Ильинская.
Напомним, Пермская городская Дума осуществляет контроль за реализацией экологических мероприятий, озеленительной политикой и благоустройством парков и скверов, работой по сохранению городских лесов и созданию особо охраняемых природных территорий. В Перми волонтеры активно участвуют в обустройстве городских лесов, мест отдыха и экологических троп. С 2009 по 2017 год обустроено 20 мест отдыха и 13 экологических троп. На эти цели из бюджета города было выделено 33 млн рублей. В краевой столице создаются спортивно-оздоровительные, детские площадки, места для проведения уроков на открытом воздухе. До 2020 года запланировано привести в порядок еще 7 мест отдыха и 4 экологические тропы. Ежегодно город Пермь участвует в региональном этапе Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности». Региональная тема акции в 2018 году — Год экологического добровольца (волонтера). Ежегодным мероприятием является Экологическое шествие, приуроченное ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога в России, которое проводится уже 15 лет. В 2017 году в шествии приняли участие около 1000 человек.
© «Вечерние Ведомости»
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