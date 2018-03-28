Выходные в Перми будут теплыми и снежными

12:19 | 30.03.2018

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, солнечно. Сегодня, 30 марта, днем в Перми ожидается около -2 °C, ночью — до -7 °C.



Завтра днем столбик термометра покажет +1 °C, будет снег; ночью — до -8 °C. Снег ожидается и в воскресенье, 1 апреля. Днем температура воздуха поднимется до +1 °C, ночью будет -4 °C. С понедельника, по предварительным прогнозам, в Пермь придет потепление.