Власти Прикамья помогают семьям погибших в Кизеле

12:03 | 30.03.2018

По информации СУ СКР по Пермскому краю, по факту гибели пятерых человек в Кизеле возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».



В качестве подозреваемых задержаны два сотрудника управляющей компании, обслуживающей данный дом.



В ходе следствия было выяснено, что в квартирах установлены водонагревательные газовые колонки, которыми жильцы пользовались при неисправной вентиляции. Сотрудники управляющей компании проверяли вентиляцию формально и мер для устранения неисправностей не принимали.



Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил министерству социального развития Прикамья оказать необходимую помощь родственникам погибших в многоквартирном доме в Кизеле. Кроме того, Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края совместно с главами районов и представителями АО «Газпром газораспределение Пермь» проведет проверку газифицированных жилых домов (таких объектов по краю насчитывается 4850). Осмотр домов начнется с 30 марта 2018 года.



Как пояснили в министерстве социального развития Пермского края, специалисты провели работу по выявлению родственников погибших. Так как у погибших родителей и их сына-инвалида III группы нет родственников, министерство возьмет на себя решение всех вопросов по их погребению. У погибшей вместе с сыном женщины осталась взрослая дочь, ей будет оказана необходимая материальная помощь.



Напомним, в понедельник, 26 марта, в многоквартирном жилом доме города Кизела были обнаружены тела пожилой женщины, ее мужа, их сына — инвалида III группы, а также еще одной женщины и ее 63-летнего сына.