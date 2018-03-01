Жители Пермского края в два раза чаще стали обращаться за «электронными» услугами

17:48 | 29.03.2018

С начала 2018 года жители Прикамья подали свыше 200 тысяч заявлений на получение услуг в электронном виде. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. За весь 2017 год в Пермском крае «электронные» услуги на портале госуслуг заказали 400 тысяч раз.



В Пермском крае на Едином портале госуслуг зарегистрирован 1 млн 145 тыс. человек. В среднем каждый день на портале регистрируется 1,2 тыс. жителей Прикамья. Всего в России насчитывается свыше 62 млн «электронных» граждан.



Всего в Прикамье в электронном виде можно получить более двух тысяч федеральных, региональных и муниципальных услуг. По словам министра информационного развития и связи Пермского края Игоря Никитина, самыми популярными услугами с начала 2018 года стали получение информации о состоянии индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде РФ (61 032 заявления), подача заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах президента РФ (25 545 заявлений), регистрация автомототранспортного средства (19 012 заявлений).



В Прикамье ведется активная работа по строительству волоконно-оптических линий связи. Возможность пользоваться госуслугами через интернет становится доступнее и для жителей небольших населенных пунктов. По данным министерства информационного развития и связи Пермского края, к 2019 году доступ к интернету будет у всех больниц Прикамья, к 2020-му — у школ, ФАПов и учреждений соцзащиты. Предполагается, что к 2020 году интернет появится во всех населенных пунктах с населением более 250 человек.



Для получения государственных услуг в электронном виде необходимо быть зарегистрированным пользователем портала госуслуг. Для регистрации нужно заполнить анкету на сайте, после чего подтвердить свою личность в любом Центре обслуживания пользователей (адреса можно уточнить на Едином портале госуслуг, указав свой регион). При себе нужно иметь паспорт гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Телефон технической поддержки портала: 8-800-100-70-10 (звонок бесплатный).



Напомним, исполнителем работ по развитию инфраструктуры электронного правительства, проводимых в рамках государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», в соответствии с распоряжением Правительства РФ является ПАО «Ростелеком».