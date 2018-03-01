В Прикамье реализуется проект по сохранению самобытности музыки Коми-Пермяцкого автономного округа

17:41 | 29.03.2018

23-25 марта в Кудымкаре состоялся обучающий семинар для профессиональных и самодеятельных музыкантов Коми-Пермяцкого округа.



Обучающий семинар музыкантов состоялся в рамках проекта «Виль шы» («Новое звучание»), реализуемого некоммерческой организацией «Сельский социальный проект» на средства президентского гранта. Под руководством наставников, реализующих этномузыкальные проекты «Седой Урал» (г. Пермь) и «Вербное воскресенье» (Удмуртская Республика), участники поработали над созданием новых творческих продуктов на основе коми-пермяцкого фольклора и народной музыки.



Как отмечает автор и руководитель проекта, руководитель творческой мастерской «Горт» Вера Мехоношина, мероприятий, проводимых в рамках «Виль шы», запланировано несколько. Впоследствии будет выпущен музыкальный альбом, который включит все композиции участников проекта, а в сентябре в Коми-Пермяцком национальном драматическом театре состоится итоговый концерт. Проект «Виль шы» стал одним из 29 победителей конкурса на соискание президентского гранта от Пермского края в 2017 году. На реализацию «Виль шы» авторы получили почти 500 тысяч рублей из Фонда президентских грантов.



На конкурс президентских грантов 2017 года было представлено 9543 проекта. В число победителей вошли 2243 некоммерческие организации из 85 регионов страны. Общая сумма грантов, выделяемых по итогам конкурса, составила 4,404 млрд руб. Президентские гранты на сумму 34,6 млн рублей получили 29 некоммерческих организаций Пермского края. Напомним, в прошлом году проект Дома актера «Открытое пространство "Welcome"» по поддержке творческих идей жителей региона получил грант Фонда президента в размере почти 1,3 млн рублей.