В голосовании за проекты благоустройства Перми приняло участие более 6,3 тысячи человек

17:29 | 29.03.2018

Продолжается голосование на портале «Управляем вместе» за наиболее важные проекты по развитию, благоустройству и созданию комфортной среды в краевой столице. За 12 дней в голосовании приняло участие более 6,3 тыс. человек.



Как отмечал ранее губернатор Пермского края Максим Решетников, в этом году обсуждается и реализуется большое количество изменений в облике Перми, поэтому «важно, чтобы жители, эксперты, архитекторы и депутаты посмотрели, погрузились в атмосферу и высказали свое мнение».



Проекты, за которые отдали больше всего голосов: зоопарк, транспортно-пересадочный узел «Пермь II», набережная реки Камы, парк культуры и отдыха «Балатово», городская эспланада. С результатами голосования можно ознакомиться на портале «Управляем вместе» (permkrai.ru/program/votings?group_id=6).



Каждый пользователь может выбрать при голосовании до трех важных для него проектов, а также предложить свой вариант. Голосование продлится до 31 марта включительно.



Напомним, 16 марта в Фестивальном доме открылась выставка «Моя Пермь — мое будущее». Проекты представлены в виде 10 мультимедийных экспозиций, в числе которых — интерактивная сенсорная карта всех объектов, панорамные проекции с виртуальными турами и интерьерные композиции с мультимедиаэкранами. Выставка работает до 31 марта, часы работы: вторник — пятница с 18:00 до 21:00, суббота — воскресенье с 12:00 до 21:00.