В Перми заканчиваются представления светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет

17:18 | 29.03.2018

С 30 марта по 1 апреля в 21.00, 21.45 и 22.30 на набережной Камы пройдут заключительные показы светомузыкальной инсталляции #ЦветСвет на тему «Пермские боги».



Напомним, в рамках экспериментального проекта #ЦветСвет посетители набережной ранее увидели уже две светомузыкальные видеоэкспозиции: они были посвящены сказам Павла Бажова и наследию пермского балета. На сегодня перформанс #ЦветСвет увидели уже более 200 тысяч человек. Большинство зрителей высоко оценили и уровень организации, и творческую составляющую инсталляции.