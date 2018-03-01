В Перми каждый день проверяют состояние крыш

15:16 | 29.03.2018

В соответствии с правилами благоустройства управляющие компании обязаны своевременно организовывать очистку кровель домов от наледи, снега, сосулек. Это особенно актуально в период резких перепадов температур.



Специалисты районных администраций регулярно осматривают дворы многоквартирных домов: проверяется уборка тротуаров и проездов от снега и наледи, крыш — от сосулек и снежных свесов. В случае нарушений управляющим организациям направляется требование о немедленной уборке.



Так, на этой неделе в ходе рейдов специалисты администрации Дзержинского района отметили в числе положительных примеров очищенные от снега проезды, тротуары, кровли жилых домов по адресам: ул. Василия Каменского, 10 и 16, пр. Парковый, 45а, и другие.



Среди самых распространенных нарушений — непрочищенные внутридворовые проезды, например по ул. Каменского, 4, пр. Парковому, 39, 43. В адрес обслуживающих организаций — ТСЖ «Василия Каменского, 4», ТСЖ «Квартал», ТСЖ «Парковый 43» — были направлены требования об устранении нарушений, иначе будут составлены протоколы об административном правонарушении. В ближайшее время состоятся повторные проверки.



Также в связи с сезонными перепадами температур до руководителей всех УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН доведена информация о необходимости в кратчайшие сроки обеспечить меры по очистке крыш подведомственных им домов от снега, наледи и снежных навесов. Специалисты администрации района будут вести контроль ежедневно.