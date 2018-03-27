В Перми пойдет под снос самовольно построенное здание кафе

13:38 | 29.03.2018

Должник под контролем судебных приставов начал самостоятельный снос кафе «Татьяна», расположенного в Перми по ул. Подгорной, 109а, рассказали в УФССП по Пермскому краю.



Исполнительное производство об обязании ИП за свой счет снести одноэтажное здание кафе с подвалом общей площадью почти 748 кв. м было возбуждено судебными приставами Дзержинского района в конце 2012 года, но неоднократно приостанавливалось в связи с бесконечными судебными тяжбами. Точку в деле в декабре прошлого года поставил Арбитражный суд Уральского округа, оставив кассационную жалобу должника без удовлетворения, а решение суда о сносе самовольно построенного объекта – без изменения.



За неисполнение требований исполнительного документа в установленный законом срок предпринимателю пришлось выплатить исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей. Также в отношении должника неоднократно составлялись протоколы об административном правонарушении. Штрафные санкции возымели действие. Проведенная судебными приставами проверка показала, что предприниматель уже частично вывез имущество и приступил к разбору внутренней обшивки малого зала кафе. На конец марта запланирован демонтаж крыши.