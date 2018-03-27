Открыта продажа авиабилетов на рейсы S7 из Перми в Санкт-Петербург

12:49 | 29.03.2018

Авиакомпания S7 открыла продажу билетов на прямой регулярный рейс Пермь — Санкт-Петербург — Пермь.



С 1 мая перелеты будут осуществляться три раза в неделю — по вторникам, четвергам и субботам — самолетами Airbus A319. Вылет из аэропорта Пермь в 01:20, время в пути составит 2 часа 40 минут.