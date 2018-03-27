В центре Перми снесены аварийные дома

12:35 | 29.03.2018

Снос состоялся в микрорайоне Разгуляй. Ранее все дома были расселены.



Как рассказали в администрации Ленинского района, застройщик ООО «Мегаполис» снес четыре аварийных дома по ул. Екатерининской, 4, 6, 8 и 10. Земельный участок - в собственности застройщика. Снос состоялся на этой неделе.



В группе строительных компаний «Мегаполис» пояснили, что объект, который будет строиться на этом участке земли, сейчас на стадии проектирования. Дома снесли для обеспечения безопасности ближайших зданий и ограждения участка будущей застройки.



Всего с начала года в краевой столице снесено 19 аварийных домов. Их жильцы получили новые квартиры или выкупную стоимость.