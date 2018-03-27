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09:46 | 29.03.2018
Глава Прикамья предложил утверждать субсидируемые авиамаршруты в России на трехлетний период
На мероприятии присутствовали члены коллегии Минтранса РФ, также в заседании приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, министр РФ Михаил Абызов и губернатор Пермского края Максим Решетников.
В своем выступлении министр транспорта РФ Максим Соколов подвел основные итоги деятельности транспортного комплекса страны. В докладе озвучено общее число введенных в эксплуатацию новых аэровокзальных комплексов, взлетно-посадочных полос, объемы проведенных в прошлом году ремонтных работ и реконструкции гидротехнических сооружений. Также министр остановился на ремонте дорог федерального значения.
В 2017 году введены в эксплуатацию после строительства и реконструкции 347,4 км автомобильных дорог федерального значения. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составила 41 246,2 км — это 77,8 % их общей протяженности.
На автомобильных дорогах регионального и местного значения в 2017 году в рамках региональных программ в сфере дорожного хозяйства, в том числе с софинансированием за счет средств федерального бюджета, завершены строительство и реконструкция участков общей протяженностью 1816 км, отремонтировано 8330 км.
«Ключевыми целями Министерства транспорта Российской Федерации на 2018 год являются: развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей экономический рост и повышение конкурентоспособности отечественных товаров и услуг; повышение эффективности и безопасности функционирования транспортного комплекса; повышение доступности и качества транспортных услуг для населения; транспортное обеспечение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года», — обозначил цели Максим Соколов.
Губернатор Пермского края Максим Решетников представил результаты деятельности транспортной системы Пермского края за 2017 год. В частности, глава региона подчеркнул эффективность президентского проекта «Безопасные и качественные дороги». Благодаря федеральной программе в регионе за 2017 год приведено в порядок 142 км дорог. Ликвидировали 137 из 159 аварийных участков. Год назад в нормативном состоянии было меньше половины дорог, сейчас — 56 %. Кроме того, по мнению губернатора Пермского края, этот проект дает мультипликативный эффект. Он позволяет перераспределять средства краевого дорожного фонда на другие важные стройки.
В 2018 году на реализацию проекта в регионе предполагается направить 2 млрд рублей. Это позволит привести в порядок еще 111 км дорог, или 48 объектов, и ликвидировать 26 аварийных участков.
Также глава Прикамья внес ряд предложений по изменению подходов Министерства при взаимодействии с регионами. В частности, в связи с разными погодными условиями во всех регионах страны губернатор попросил рассмотреть возможность передачи субъектам права устанавливать предельные допустимые весовые параметры для разных сезонов и категорий грузов. Также глава Прикамья предложил на федеральном уровне рассмотреть возможность утверждения субсидированных авиамаршрутов на трехлетний период.
© «Вечерние Ведомости»
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