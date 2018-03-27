Завтра в Перми откроются всероссийские соревнования по плаванию

18:53 | 28.03.2018

В спорткомплексе «Олимпия-Пермь» с 29 по 30 марта состоятся XI Всероссийские соревнования по плаванию на призы заслуженного мастера спорта, трехкратного серебряного призера Олимпийских игр, двукратного победителя Кубка мира, чемпиона мира, неоднократного чемпиона Европы, почетного вице-президента Федерации плавания Пермского края Владимира Селькова.



280 пловцов из разных регионов страны примут участие в соревнованиях. За два дня будет разыграно 40 комплектов наград среди юношей 13–14 лет и девушек 11–12 лет. Спортсмены будут соревноваться на дистанциях 50 м, 100 м, 200 м (брассом, баттерфляем, вольным стилем и на спине), 200 м (комплексным плаванием), а также в эстафетах — 4 х 50 м вольным стилем и комбинированной.



Подробная информация доступна на сайте Федерации плавания Пермского края perm-swimming.ru.