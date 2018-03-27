Пермяки могут отслеживать местоположение общественного транспорта на карте

18:17 | 28.03.2018

В марте была доработана мобильная версия сайта МКУ «Гортранс» m.gortransperm.ru. Теперь горожане могут не только узнать расписание общественного транспорта, но и увидеть его местоположение на карте Перми.



При выборе маршрута на сайте появилась функция «Карта», показывающая местоположение, номер и тип транспортного средства. Информация о местоположении обновляется каждые 30 секунд.



Напомним, мобильная версия сайта позволяет узнать плановое расписание движения автобусов, трамваев, троллейбусов, а также получить информацию о ближайшем времени прибытия общественного транспорта на конкретную остановку.