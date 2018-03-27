Пермь: новости дня
18:06 | 28.03.2018
На поддержку многодетных семей в Пермском крае в 2018 году выделено 1,3 миллиарда рублей
Сегодня в Пермском крае 28 909 семей, это почти на семь тысяч семей больше, чем в 2012 году.
В 2018 году в регионе сохранены все меры социальной поддержки, предусмотренные для многодетных семей, действующие на постоянной основе. Все заявленные программы и взятые краем социальные обязательства обеспечены финансированием и выполняются. В целом на поддержку семей с детьми регионом расходуется порядка 2,5 млрд рублей ежегодно. Более половины этих средств — 1,3 млрд руб. — направлены на меры поддержки многодетных семей.
В настоящее время в системе мер социальной помощи и поддержки семей с детьми в Пермском крае насчитывается более 40 позиций, большая часть реализуется в отношении многодетных семей.
При этом необходимо отметить, что на фоне устойчивого роста численности вторых и третьих рождений отмечается тенденция снижения первых рождений (на 6 % ежегодно). Среди молодых женщин — на 11 %. Следовательно, снижается вероятность появления в семье вторых и третьих детей.
Именно поэтому Пермский край принял решение стимулировать рождение первого ребенка у молодых мам. Начиная с 1 января 2017 года женщинам, родившим первенца в возрасте от 19 до 24 лет, оказывается дополнительная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 60 000 рублей.
Регион стал первым в стране, где в бюджете заложены средства на выплаты при рождении первого ребенка. Из краевого бюджета на данную меру поддержки предусмотрено 606,6 млн рублей на трехлетний период.
Также все женщины при рождении ребенка получают единовременное пособие по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, могут рассчитывать на бесплатное получение лекарств по рецептам врача и бесплатное питание на детей до 3 лет, получение компенсации родительской платы за детский сад, получение льготной ипотеки.
Семьи, в которых родился второй ребенок, получают дополнительно право на материнский семейный капитал.
Для семей с низкими доходами предусмотрено ежемесячное денежное пособие на детей, бесплатное питание детей в школе, субсидии по оплате жилищно-коммунальных услуг.
Многодетные семьи вправе рассчитывать на все вышеперечисленные меры и еще на целый их перечень. Этот комплекс мер реально действует и дает возможность многодетной семье с государственной поддержкой реализовать свои потребности и возможности.
На сегодняшний день приоритетной задачей является создание для семей с детьми (в том числе многодетных семей) условий для их благополучия за счет адресной и комплексной работы с каждой семьей в зависимости от ее индивидуальных потребностей, возможностей и ресурсов для развития.
С этой целью в каждом муниципальном районе Пермского края организовано социальное сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках которого семьям оказывается содействие в решении основных проблемных вопросов с привлечением ресурсов всех заинтересованных ведомств. Форма помощи определяется исходя из конкретной жизненной ситуации семьи при ее обращении в органы социальной защиты населения.
© «Вечерние Ведомости»
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